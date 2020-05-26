Москва, , 08:57 — REGNUM Соединенные Штаты фактически создали на Украине протекторат, об этом свидетельствуют опубликованные аудиозаписи разговоров, предположительно, бывшего украинского лидера Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«На хребте Евросоюза (в 2014 году) на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — сказал Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри обсуждают внутреннюю политику Украины.

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