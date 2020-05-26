Новосибирск, , 08:57 — REGNUM Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова поддержала решение градоначальника об отмене Дня города из-за коронавируса.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что празднование Дня города перенесено на неопределённый срок из-за коронавируса.

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«Сегодня мэром было принято решение об отмене Дня города 2020. Мэр посчитал проведение праздника «неуместным и неправильным». Я полностью согласна с этим решением, — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook. — Сейчас не время лишних бюджетных трат и веселья «во время чумы».

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Локоть отметил, что формат и даты проведения Дня города будут определены позже.