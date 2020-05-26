Пекин, , 08:53 — REGNUM Напряженность на границе между Индией и Китаем резко обострилась в последние недели под шквалом сообщений в СМИ о серии серьезных стычек и накапливании военной мощи с обеих сторон, сообщает 26 мая гонконгская газета South China Morning Post.

Однако ни один из официальных лидеров стран не выступил с официальным комментарием о противостоянии до сих пор, что, по мнению аналитиков, указывает на общее желание не нагнетать еще больше имеющуюся напряженность, утверждает издание.

Тем не менее, по-прежнему имеют место спекуляции касательно мотивов каждой из сторон. В частности, с дух сторон имеют место обвинения в попытках военного вторжения, что возвращает в фокус внимание, длящийся уже семь десятилетий пограничный конфликт.

По заявлениям индийских СМИ, индийские и китайские войска столкнулись в начале мая ан двух разных участках линии разграничения. В сообщениях также утверждается о стычках у озера Пангонг-цо в индийском Ладакхе и горном перевале Наку Ла в Сиккиме, которые привели к появлению пострадавших с обеих сторон.

Китайский государственный таблоид Global Times охарактеризовал китайские действия на Линии фактического контроля мощным военным ответом на «незаконное вторжение Индии», а также отметил, что Пекин, вероятно, запустит свой первый беспилотный вертолет слежения для патрулирования границы с Индией. Индийские СМИ, между тем, утверждают, что китайские войска вторглись тысячами на ее территорию, поставили палатки и начали рыть траншеи.

Один из политических аналитиков Нью-Дели, специализирующийся на Китае Нараяни Басу заявила, что она боится спекуляций в СМИ, которые могут разжечь национализм и ура-патриотизм с обеих сторон.

«Мы постоянно получаем сообщения в СМИ, однако малая их часть подтверждается. Это ведет к нехватки ясности ситуации и, в свою очередь, только разжигает спекуляции насчет того, куда все движется на местах», — заявила она.

Далее, 14 мая, главнокомандующий индийской армией генерал Манодж Мукуд Нраване заявил в ответ на вопросы журналистов, что инциденты на границе не связаны между собой и связаны лишь с «агрессивным поведением» как китайских, так и индийских войск.

Данное заявление последовало в тот же день после заявления Министерства иностранных дел Индии, в котором говорилось, что обе стороны «придают первостепенное значение поддержанию мира и спокойствия» приграничных районах, а также добавлялось, что «на местах возникли ситуации, которых можно было бы избежать, если бы у нас было общее представление» о Линии фактического контроля, а для разрешения любых споров будут использоваться установленные ранее механизмы и дипломатия.

На это частично отреагировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, которая заявил, что инциденты были обсуждены «по дипломатическим каналам». Он заявил это, сославшись предварительно на «незаконное вторжение Индии», а также добавив, что Китай призывает его, соседя «воздерживаться от каких-либо односторонних действий, способных осложнить ситуацию».

После этого сообщается о все большем количестве стычек между странами, а некоторые индийские новостные агентства заявляют о тысячах китайцев, которые пересекли де-факто границу в нескольких точек в окрестностях долины реки Галван.

В одном сообщении даже демонстрировались спутниковые изображения, которые показывают, как утверждается, что китайские войска разбили палатки на территории Индии. По другим же сведениям утверждается даже, что некоторые индийские солдаты были взяты в плен, хотя индийская армия это отрицает.

Отметим также, ранее посольство Китая в Нью-Дели заявило о планах эвакуировать граждан страны из Индии специальными рейсами. Речь идет о тех людях, которые застряли в Индии после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Однако, существуют и иные трактовки этого. Якобы это может быть связано с резким обострением отношений между двумя странами.