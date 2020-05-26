Тбилиси, , 08:50 — REGNUM Общественный транспорт в Тбилиси, возможно, возобновит работу в июне. Об этом 25 мая рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты спросили, почему работу городских автобусов и метро можно возобновить только 15 июля. Но градоначальник ответил, что это не так.

«Это ложная информация. Предположительно, движение общественного транспорта будет восстановлено с начала июня», — сказал Каладзе.

Он сообщил, что во время последнего совещания координационного совета указал на важность этого вопроса для населения. Мэр отметил, что пока нет пояснений, какие меры эпидемиологической безопасности в транспорте нужно будет соблюдать. В остальном в столице все готово для того, чтобы транспорт начал работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в постановлении правительства Грузии, которое начало действовать сразу после отмены режима чрезвычайного положения 23 мая, предусмотрен ряд ограничительных мер по профилактике эпидемии коронавируса. В документе установлен запрет на работу общественного транспорта до 15 июля. В правительстве пока не называли дату, когда автобусы и метро начнут работать.

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