Черкесск, , 08:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершен прием документов от кандидатов, претендующих на должность главы столицы республики — Черкесска. За пост мэра поборются четыре человека, пишет «Интерфакс-Юг».

Информация о том, кто эти люди, недоступна. Как объяснил информагентству заместитель председателя гордумы Черкесска Иналь Гашоков, который является председателем комиссии по выборам мэра, согласно правилам, сведения о кандидатах в мэры не могут передаваться третьим лицам.

По его сведениям, всего было подано пять заявлений на участие в конкурсе, но один из кандидатов впоследствии передумал. После ознакомления с документами претендентов и проверки их на подлинность члены конкурсной комиссии доложат депутатам гордумы свое мнение и представят кандидатуры на голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ сообщали, что претендентами на пост мера якобы являются действующий и. о. градоначальника Алексей Баскаев, бывший депутат Ахмад Эбзеев, бывший заместитель министра по молодежной политике Карачаево-Черкесии Адлер Турекменов и активист Мурат Куданетов. Выборы состоятся 2 июня.

Напомним, пост мэра Черкесска стал вакантным, после того как бывший руководитель города Руслан Тамбивев ушел на работу в правительство Карачаево-Черкесии, проработав в должности мэра почти девять лет.

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