Стокгольм, , 09:03 — REGNUM Правительство Швеции, возглавляемое Социал-демократами, совместно с представителями Зеленой партии представит законопроект об оказании помощи в размере 380 миллионов шведских крон ($39,2 млн). В соответствии с законодательной инициативой, средства выделят для поддержки таких международных учреждений как Международный валютный фонд (МВФ), Организация объединенных наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 25 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным журналистов, правительство Швеции во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном решило отправить почти $40 миллионов денег налогоплательщиков в виде так называемой «помощи за границу». На своем веб-сайте поддерживающая оказание материальной помощи для работы международной бюрократии Зеленая партия Швеции написала, что «гуманитарная ситуация и состояние здоровья в мире значительно ухудшились в результате COVID-19».

По словам Исабеллы Лёвин, заместителя премьер-министра Лёвена, пакет помощи оплачивается из регулярного бюджета и будет распределен между Фондом чрезвычайной помощи ООН (CERF), Продовольственной программы ООН (WFP), ВОЗ, а также МВФ.

По данным правительства, сейчас Швеция является «одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи в мире». По оценкам шведских властей, пандемия коронавируса приведет к удвоению числа людей, страдающих от голода, до 265 миллионов в 2020 году.