Вена, , 08:39 — REGNUM Соединённые Штаты почти помешались на «вмешательстве России в выборы», написал 26 мая постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Дипломат отметил также, что в заявлениях американских политиков оставляются незамеченными факты вмешательства самих США во внутренние дела других стран.

«Западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и 6 неприкрытых операций по смене неугодных режимов. Вот уж действительно «в своём глазу бревна не замечают», — написал Антонов.

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Добавим, ранее в России неоднократно отвергали обвинения США в том, что Москва якобы вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. В Кремле подобные сообщения назвали «параноидальными», отмечая, что их число может увеличиться перед проведением очередных выборов в США.