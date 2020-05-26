Эрбиль, Ирак, , 08:40 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани призвал политические партии автономии к единству. Об этом 25 мая сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было приурочено к празднованию мусульманского праздника Ураза-байрам, знаменующего собой окончание Рамадана.

«К несчастью, Иракский Курдистана переживает трудные времена. Это связано с эпидемией коронавируса, политическим кризисом в Ираке и экономическими проблемами в Курдистане», — отметил Барзани в комментарии изданию.

Барзани отметил, что священный праздник может стать для политиков поводом задуматься и объединиться против общих проблем.