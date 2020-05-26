Стокгольм, , 08:42 — REGNUM Законодательный совет Швеции, осуществляющий предварительную проверку на конституционность законопроектов, вносимых правительством в Риксдаг, раскритиковал в нескольких пунктах широко обсуждаемое правительством предложение о снижении налогообложения для малонаселенных районов страны. Предполагается, что снижение налога привело бы к предотвращению оттока жителей из малонаселенных районов Швеции в крупные города. Об этом 25 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В органе конституционного контроля подчеркнули, что предложенное правительством Швеции снижение налогов является «отходом от общих налоговых правил» и приведет к «усложнению налоговой системы». Законодательный совет сомневается, можно ли вообще оправдать целесообразность предложения правительства и может ли оно «адекватно соответствовать заявленной цели».

Напомним, что осенью прошлого года правительство Швеции, контролируемое Социал-демократами, и сотрудничающие с ним парламентские партии внесли данный законодательный проект для обсуждения в Риксдаг. Сообщается, что данный вопрос является ключевой проблемой в политической повестке Центристов. Согласно инициативе, предполагалось уменьшение налогов на 1 675 шведских крон ($172) в год для людей, живущих в малонаселенных районах, «где расстояния больше, плотность населения ниже и доступ к услугам хуже». Это, прежде всего, затронуло бы муниципалитеты в Норрланде и северо-западе Свеаланда.