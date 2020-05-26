Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Полиция 25 мая задержала в Тбилиси члена оппозиционной Лейбористкой парии Лаша Чхартишвили, который мешал строительству жилого многоэтажного дома. Об этом 25 сообщает телекомпания Formula News.

По данным журналистов, в столичном районе Вазисубани жильцы несколько месяцев борются с застройщиком дома, так как он угрожает единственной зеленой зоне в округе — скверу «Анас баги». К ним подключились члены оппозиционных партий и неправительственных организаций.

Сообщается, что 25 мая Чхартишвили не позволял строителям заливать бетон и начал потасовку с рабочими. Прибывшие правоохранители потребовали от мужчины уйти с территории стройки, но тот отказался.

В телекомпании сообщают, что сотрудники полиции задержали оппозиционера по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов». Наказание за это нарушение может быть в виде ареста до 15 суток или штрафа в размере от 1 до 4 тысяч рублей (от $300 до $1200).