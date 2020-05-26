Париж, 26 мая 2020, 08:19 — REGNUM Председатель Национальной ассамблеи Франции и его немецкий коллега призовут к скорейшему открытию границ между европейскими странами, закрытыми из-за пандемии, сообщает Le Figaro.
«Франция и Германия должны стремиться к немедленному восстановлению свободного передвижения в пределах шенгенской зоны», — подчеркивают председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран и председатель бундестага Вольфганг Шойбле в совместной декларации.
«Закрытие франко-германской границы уже имеет серьезные последствия, которые выходят далеко за пределы приграничного региона и, в частности, влияют на восприятие франко-германских отношений», — отмечает Ришар Ферран.
На сегодняшний день открытие границ в Европе запланировано на середину июня 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Черногория должна как можно скорее открыть свои границы и стать своеобразной «corona free"-зоной, в которую граждане Западной Европы могут въезжать без препятствий.
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