Париж, , 08:19 — REGNUM Председатель Национальной ассамблеи Франции и его немецкий коллега призовут к скорейшему открытию границ между европейскими странами, закрытыми из-за пандемии, сообщает Le Figaro.

«Франция и Германия должны стремиться к немедленному восстановлению свободного передвижения в пределах шенгенской зоны», — подчеркивают председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран и председатель бундестага Вольфганг Шойбле в совместной декларации.

«Закрытие франко-германской границы уже имеет серьезные последствия, которые выходят далеко за пределы приграничного региона и, в частности, влияют на восприятие франко-германских отношений», — отмечает Ришар Ферран.

На сегодняшний день открытие границ в Европе запланировано на середину июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Черногория должна как можно скорее открыть свои границы и стать своеобразной «corona free"-зоной, в которую граждане Западной Европы могут въезжать без препятствий.

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