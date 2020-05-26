Киев, , 08:18 — REGNUM Проверку по факту обнародования разговора бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшими высокопоставленными чиновниками из США начали специалисты Государственного бюро расследований, говорится в материалах украинского Единого реестра досудебных расследований.

В спецслужбе предполагают, что «жучки» для записи разговоров в кабинете Порошенко могли быть установлены незаконно.

«Ведомство расследует дело о прослушке в кабинете Порошенко», — сообщил источник издания «Украинская правда», знакомый с ситуацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри обсуждают внутреннюю политику Украины.

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