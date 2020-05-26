Сеул, , 08:22 — REGNUM Встреча министров обороны Южной Кореи и США может пройти в формате видеоконференции в июне 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

В настоящее время стороны работают над подготовкой переговоров, согласовывается точная дата и повестка встречи.

Отмечается, что необходимость в проведении видеоконференции возникла после того, как из-за пандемии коронавируса отменили ежегодную встречу министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре, известную как диалог Шангри-Ла.

Предполагается, что в рамках встречи, организованной по инициативе американской стороны, представители Южной Кореи и США затронут тему разделения военных расходов, проведения совместных учений и ситуацию в КНДР.