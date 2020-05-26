Париж, , 08:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон представит план поддержки автомобильной промышленности, сильно пострадавшей от кризиса, вызванного коронавирусом, на заводе группы Valeo в О-де-Франс, передает BFM TV.

Перед этой поездкой глава государства встретится с Жаном-Домиником Сенаром, генеральным директором компании Renault. Затем, в 10:00, Эммануэль Макрон соберет игроков автомобильной промышленности, чтобы оценить последствия кризиса и способы выхода из него.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что план поддержки отрасли будет связан, в частности, с обязательствами компаний поддерживать производство, занятость и ноу-хау во Франции.

«Поддержка и спасение Renault означает поддержку и спасение автомобильного сектора, который включает в себя 400 000 рабочих мест в производстве и 900 000 мест в сфере услуг во Франции» —, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции автомобильный сектор, сильно пострадавший от кризиса, с нетерпением ожидает обещанного правительством плана спасения.

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