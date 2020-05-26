Канберра, , 07:52 — REGNUM Австралия не откроет своих границ в обозримом будущем, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает Reuters.

В настоящее время власти Австралии рассматривают вариант взаимного открытия границ с Новой Зеландией для создания транс-Тасманской зоны.

«Я провел переговоры с премьер-министром Ардерн этим утром, мы продолжим дискуссии о транс-Тасманской безопасной зоны для перемещений», — отметил Моррисон.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня власти Австралии намерены ослабить ряд карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, в стране вновь начнут принимать посетителей рестораны и пабы.

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