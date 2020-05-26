Гонконг, Китай, , 07:24 — REGNUM Народно-Освободительная армия Китая заявила, что китайские военные будут «решительно» защищать национальную безопасность и суверенитет Китая в первом заявлении после анонса Пекином планов принять закон о национальной безопасности в Гонконге, сообщает 26 мая гонконгская газета South China Morning Post.

Командир гонконгского гарнизона Народно-Освободительно армии Китая (НОАК) Чэнь Даосян заявил, что ария будет «действовать с твердой решимостью во имя имплементации решений и планов центральных властей», а также продолжать защищать принцип «одна страна — две системы» в Гонконге.

Общаясь с журналистами в кулуарах ежегодной законодательной сессии Китая, которая также называется «два сезона», Чэнь заявил телеканалу CCTV, что новый закон поможет вести борьбу с сепаратистами и иностранными силами, которые стремятся подорвать национальное единство Китая.

«Гарнизон будет осуществлять, согласно закону, различные задачи, доверенные ему партией и народом, а также проявит решительность, уверенность и способность защищать национальную безопасность и развитие в интересах процветающего общества Гонконга», — заявил Чэнь.

Телеканал CCTV сообщил также, что группа высших военных чиновников Китая заявила на заседании, прошедшем 26 мая, что существует «большая срочность» для Пекина ввести новый закон как можно скорее для ответа на «новые вызовы и риски», стоящие перед городом.

Чиновники, входящие в Центральный военный совет КНР — вице-председатели Сю Цилян и Чжао Йоуся заявили, что план является «очень своевременным, необходимым и важным» шагом для профилактики, наказания любых попыток подорвать национальную безопасность и суверенитет Китая в Гонконге.

«Вопросы Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая. Мы решительно выступаем против попыток какой-либо из иностранных держав, организаций или частных лиц вмешиваться в дела Гонконга, и мы решительно отобьем и сдержим любые попытки внешних сил… активизировать любую сепаратистскую, подрывную или инфильтрационную деятельность», — заявили чиновники, передает CCTV.