Тирана, , 09:09 — REGNUM Альянс в защиту Национального театра 25 мая направил письмо лидеру оппозиции и главе Демократической партии Албании Люльзиму Баше.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, представители Альянса напомнили Баше о том, что в соответствии с заключенным между Альянсом и Демократической партией 25 июня 2019 года контрактом Демократическая партия должна выступить за введение пропорциональной избирательной системы с открытыми избирательными списками. В настоящее время в Политическом совете Албании продолжается обсуждение реформы избирательной системы.

Возмущение представителей Альянса вызвало то, что в течение 10 месяцев с заключения соглашения Объединенная оппозиция даже не начала консультации с его представителями относительно избирательной реформы, несмотря на то, что, согласно установленным срокам, обсуждение реформы завершится менее, чем через неделю.

Также представители Альянса выступили за открытие национальных дебатов о создании новой Конституции, текст которой должен быть составлен в течение 2020 года и вынесен на референдум весной 2021 года.

Вопреки продолжавшимся 2 года и 7 месяцев протестам артистов и других представителей Альянса, 17 мая правительство Албании и мэрия Тираны пошли на снос Национального театра, что вызвало массовые протесты, сопровождающиеся насильственным сопротивлением представителям власти, а также призывы к неповиновению со стороны представителей Объединенной оппозиции.

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