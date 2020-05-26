Пекин, , 07:06 — REGNUM Гонконгские сепаратисты, мятежники и незаконные протестующие оказались покинуты их заокеанскими покровителями, которые их поддерживали весь предыдущий год, поскольку ценили в них возможность доставлять проблемы Гонконгу, которая, однако, продолжила падать на фоне законодательной сессии по вопросам национальной безопасности в Пекине, считают некоторые китайские аналитики, передает 25 мая газета Global Times.

Лидер Тайваня пообещал распространить действие его особого статуса и на специальный административный (САР) район Гонконг, отмечает издание. Это только осложнит возможности жителям Гонконга посещать, мигрировать или инвестировать в Тайвань. Кроме того, это демонстрирует, что сепаратистская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня наша себе «друзей» среди гонконгских мятежников, которые становятся бесполезными.

Глава острова Тайвань Цай Инвэнь и глава сепаратистской ДПП в воскресенье 24 мая опубликовала на своей страничке в Facebook, что предложенный центральным правительством Китая закон о национальной безопасности в Гонконге «представляет собой серьезную угрозу свободе Гонконга и независимости судебной власти», а также добавила, что «Тайвань предоставит народу Гонконга необходимую помощь».

Согласно «Закону и нормам касательно вопросов Гонконга и Макао», принятому на Тайване, жители этих двух специальных административных районов Китая могут посещать и мигрировать на остров легче, нежели жители материковой части Китая.

Хотя, Цай заявила, что Тайвань может оказать «необходимую помощь» гонконгским сепаратистам и мятежникам, которые могут понести наказание после принятия нового закона, она также заявила, что если «ситуация изменится», указанный выше тайваньский закон о максимальном благоприятствовании жителям Гонконга может быть «частично или даже полностью отменен», указывает издание.