Львов, Украина, , 05:43 — REGNUM Оскорбительные комментарии в адрес народа Украины высказал львовский телеведущий Остап Дроздов назвав украинское население «паскудным и орусевшим», 25 мая в эфире своего интернет-канала.

Он заявил, что украинцы соглашаются на пространство, идущее «с северо-востока». По мнению журналиста, украинский народ «испорчен технологиями Кремля» и это приводит страну «в Малороссию или Россию», а также к «бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению».

Кроме того, Дроздов выразил мнение, что жители Украины якобы привыкли «длительной оккупации» и не хотят создавать «свое национальное пространство».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая депутат из фракции «Слуга народа» в Верховной раде и руководитель постоянной делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киеву становится все сложнее противодействовать «российским нарративам» на международной арене.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат украинской Рады: «Российский нарратив» побеждает