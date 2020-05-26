Пекин, , 04:37 — REGNUM Высший законодательный орган Китая будет работать на обеспечение безопасности и конституционного порядка в специальных административных районах Гонконг и Макао, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

С соответствующим заявлением выступил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу, выступая с докладом на третьей сессии ВСНП 13-го созыва.

«Оставаясь приверженцами соблюдению законных норм управления в Гонконге и Макао, мы будем работать над обеспечением конституционного порядка в двух специальных административных районах Китая, как это предусмотрено Конституцией страны и основными законами, а также дорабатывать систему толкования основных законов с участием Постоянного комитета ВСНП во имя оформления надежной правовой системы и эффективных правоприменительных механизмов на национальном уровне», — заявил Ли.

По его словам, все это необходимо сугубо для обеспечения надлежащего уровня безопасности в этих двух районах.