Пекин, 26 мая 2020, 04:37 — REGNUM Высший законодательный орган Китая будет работать на обеспечение безопасности и конституционного порядка в специальных административных районах Гонконг и Макао, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.
С соответствующим заявлением выступил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу, выступая с докладом на третьей сессии ВСНП 13-го созыва.
По его словам, все это необходимо сугубо для обеспечения надлежащего уровня безопасности в этих двух районах.