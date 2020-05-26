Бразилиа, , 05:14 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару 25 мая выступил с заявлением, в котором отрицает своё вмешательство в работу полиции и просит прекратить инициированное в отношении него расследование Верховного суда. Заявление президента было распространено в нетрадиционной для него, письменной форме.

Заявление Болсонару является реакцией на публикацию видеозаписи заседания правительства Бразилии, санкционированную Верховным судом страны по просьбе экс-министра юстиции Сержиу Мору, настаивающего, что это видео может подтвердить его обвинения в адрес президента.

«Я никогда не вмешивался в работу федеральной полиции. Любые противоположные утверждения являются легкомысленными. Многочисленные сотрудники федеральной полиции в своих показаниях подтверждают, что я не обращался к ним за информацией», — написал Болсонару, выразив надежду, что расследование, в ходе которого было обнародовано видео, «будет естественным образом закрыто».

Как сообщало ИА REGNUM, Открытое письмо в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару написала группа бразильских военных в отставке. Бывшие высокопоставленные военнослужащие возложили вину за политический кризис на Верховный суд Бразилии. По их мнению, нарастающее напряжение между ветвями власти может привести к гражданской войне.

Военные назвали действия Верховного суда «несправедливыми, бессмысленными и незаконными».

Напомним, Верховный суд Бразилии разрешил опубликовать видеозапись от 22 апреля со встречи президента с членами правительства. По мнению некоторых юристов, видео доказывает вмешательство главы государства в дела полиции.

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