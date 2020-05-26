Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Вторую партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Соединённые Штаты планируют отправить в Россию 26 мая, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации американского президента.

Вторая партия будет включать 150 аппаратов ИВЛ. Всего США безвозмездно передадут в Россию медицинское оборудование и комплектующие на $5,6 млн.

Напомним, первые 50 аппаратов прибыли в Россию на прошлой неделе. Американский посол в РФ Джон Салливан тогда сообщал, что США продолжат оказывать помощь российской стороне «как делали это во время Второй мировой войны».

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.

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