Тирасполь, , 02:02 — REGNUM Молдавия продолжает создавать трудности при импорте медикаментов в Приднестровье. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на переговорах в формате видеосвязи с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом, передает ИА REGNUM.

Игнатьев подчеркнул, что в Приднестровской Молдавской Республике ожидают разблокирования приднестровско-украинской государственной границы для полноценного сообщения.

Глава МИД ПМР особо подчеркнул, что офис представителя по политическим вопросам от Молдавии Кристины Лесник всячески уклоняется от решения вопросов, связанных с блокированием импорта отоваров в Приднестровье.

При этом молдавский переговорщик ссылается на отсутствие у неё полномочий для этого. По мнению главы МИД ПМР, такое самоустранение свидетельствует о неверной интерпретации значимости института политических представителей и нежелании действовать в соответствии с достигнутыми договорённостями и интересами населения.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».

При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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