Кишинёв, , 00:05 — REGNUM Ряд депутатов парламента Молдавии от пропрезидентской Партии социалистов обратились в Генпрокуратуру с жалобами на попытки подкупа. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

По его словам, депутатам предлагают суммы от €400 тыс. до €500 тыс. за выход из правящей коалиции и переход во фракцию партии «Шор» или группу Pro Moldova. Додон также дал понять, что за подкупом стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк.

В генпрокуратуре Молдавии подтвердили существование таких жалоб, и на основании них заведено уголовное дело.

Ранее состоящую в правящей коалиции с социалистами Демпартию покинутая сразу несколько депутатов, сто поставило под угрозу существование парламентского большинства, в котором осталось всего 52−53 депутата.