Триполи, 25 мая 2020, 23:59 — REGNUM Служба береговой охраны Ливии отчиталась о «спасении» около 400 нелегальных мигрантов в Средиземном море, 25 мая сообщает агентство Associated Press.
По информации Агентства ООН по миграции, за выходные у ливийского побережья утонули двое беженцев.
В настоящий момент границы Ливии полностью закрыты из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее, мигранты пытаются бежать из переполненных лагерей беженцев и добраться по морю до Европы.
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