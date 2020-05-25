Киев, , 23:52 — REGNUM Для предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) нужно принять техническое решение, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок 25 мая в интервью «Интерфакс-Украина».

"Вопрос предоставления Украине плана действий по членству принципиально согласовано в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять лишь тактическое решение», — рассказал он.

Чиновник отметил, что страны НАТО выдвигают Украине требования, касающиеся реформирования сектора безопасности и обороны.

По его словам, Украина уже перевела министерство обороны на стандарты НАТО, реформирован концерн «Укроборонпром», осталось внедрить так называемую J — структуру НАТО в генштабе Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Украины поделились планами по перевооружению ВВС Украины новыми самолётами. Деньги на это Украина планирует взять у «партнёров» по НАТО.

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