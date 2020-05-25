Пекин, , 23:36 — REGNUM В рамках отчетного доклада о деятельности ВСНП, с которым на 3-й сессии китайского парламента выступил его председатель Ли Чжаньшу, внимание было сосредоточено на постоянном совершенствовании в стране социалистической правовой системы с китайской спецификой, сообщает 25 мая Синьхуа, подробно раскрывающее содержание доклада.

В документе подчеркивается, что ВСНП в равной мере занимается разработкой новых и коррекцией существующих законов, а также толкованием норм, требующих разъяснений и отменой, тех, что уже устарели. Общей задачей данной деятельности Ли Чжаньшу назвал повышение эффективности государственного управления.

Подводя итоги работы ВСНП с прошлогодней сессии, состоявшейся в марте 2019 года, глава парламента указал, что были рассмотрены 48 законов и законодательных решений, 34 из которых приняты. Среди пять новых законов, 17 поправок к существующим законодательным актам и 12 правовых вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

ВСНП в общей сложности заслушало и рассмотрело 39 докладов о работе в различных сферах законотворчества, а также осуществило проверку выполнения шести государственных законов КНР.