Пекин, , 23:34 — REGNUM Выступая на онлайн-пресс-конференции, организованной на полях проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП, глава МИД КНР Ван И ответил на вопросы китайских и иностранных журналистов по широкому кругу вопросов внешней политики Китая, особо выделив современное состояние российско-китайских отношений, сообщает 25 мая Синьхуа.

Характеризуя связи и контакты Москвы и Пекина, руководитель китайской дипломатии особо подчеркнул взаимодействие двух стран в преодолении угрозы и последствий коронавирусной эпидемии.

«Несгибаемый российский народ под руководством президента Путина победит коронавирус, и великая российская нация выйдет из эпидемии окрепшей», — считает Ван И, отмечая, что «на фоне голословных нападок и клеветы, Россия и Китай последовательно поддерживают друг друга, демонстрируя высокий уровень взаимодействия и объединяясь в борьбе с «политическим вирусом».

Здесь следует пояснить, что под «политическим вирусом» в КНР понимаются спекуляции на эпидемии противников Китая, в частности США, которые под предлогом пандемии развернули против Пекина информационную войну.

Также в Ван И указал на дополнительную позитивную динамику двусторонних перспектив в постэпидемический период и резюмировал, что «когда Китай и Россия стоят вместе плечом к плечу, это является надежной гарантией мира и стабильности на планете».