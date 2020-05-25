Бужумбура, 25 мая 2020, 23:26 — REGNUM Оппозиция Бурунди выразила несогласие с результатом президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от правящей партии Эваристе Ндайшимие, 25 мая передает CGTN.
Сторонники оппозиционного кандидата Агатона Рвасы заявили, что на выборах было много нарушений, и они намерены оспаривать их результаты в суде.
Сам Рваса, кандидат от «Национального совета за свободу», ранее уже обвинил избирком страны и правительство в «мошенничестве».
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