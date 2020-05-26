Приштина, , 07:13 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти в воскресенье, 24 мая, заявил, что проведение первых президентских выборов в Косово, организованных сторонниками ненасильственного демократического сопротивления, стало доказательством наличия у косовского народа и других албанских общин арсенала средств для политической организации и консолидации позиций «даже в условиях оккупации».

На своей странице в социальной сети Facebook Курти заявил, что «при самостоятельной организации выборов в условиях рабства и притеснения была достигнута впечатляющая явка: 766 068 участников внутри страны и 105 300 в эмиграции. Они достигли успеха и не остались незамеченными международным сообществом».

«24 мая — это дата, когда народ выбрал сопротивление и подтвердил свою независимость. Он проигнорировал выборы в Республике Сербия и массово принял участие в выборах Республики Косово, несмотря на то, что находился в оккупации», — заявил косовский политик.

Напомним, 24 мая 1992 года основатель Демократической лиги Косово и идеолог албанского ненасильственного сопротивления Ибрагим Ругова был избран президентом Косово. В Белграде выборы не признали, как, впрочем, и наличие существования Республики Косово, провозглашенное годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Косово Курти: выживет либо Республика, либо Тачи