* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:20 — REGNUM Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь нарушили режим перемирия, обстреляв населенный пункт в сирийской провинции Идлиб, сообщил 25 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлев.

Кроме того, он сообщил о проведённом российской военной полицией патрулировании по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, а также о воздушном патрулировании вертолётами российской армейской авиации.

Начальник российского Центра отметил, что между российским ЦПВС и турецкими военными продолжает функционировать специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия.

*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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