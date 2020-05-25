Киев, 25 мая 2020, 21:46 — REGNUM Украинские телеканалы выполняют, но не перевыполняют квоты на использование в эфире украинского языка, возмущены чиновники Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Сообщение опубликовано 25 мая на официальном сайте совета.
Чиновники обеспокоены тем, что выполнение установленных квот «происходит в минимальном процентном соотношении», что ведёт к риску «нарушения действующих норм».
По мнению членов совета, украинские телеканалы должны уже сейчас стремиться выполнять 90%-ную квоту на использование украинского языка, которая может вступить в силу только в 2024 году.
Чиновники потребовали от каналов объяснить причины своей редакционной политики, а также оценить риски невыполнения закона.
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский отметил, что Нацсовету следует разработать пропагандистские лозунги, агитирующие за дерусификацию эфира:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский, отвечая на вопрос, поставленный Назаровым, заявил, что на Украине вопрос языка «надуманный и искусственный», а также предложил инициировать диалог на тему языковых квот на телевидении.
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