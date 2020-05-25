Киев, , 21:46 — REGNUM Украинские телеканалы выполняют, но не перевыполняют квоты на использование в эфире украинского языка, возмущены чиновники Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Сообщение опубликовано 25 мая на официальном сайте совета.

Чиновники обеспокоены тем, что выполнение установленных квот «происходит в минимальном процентном соотношении», что ведёт к риску «нарушения действующих норм».

По мнению членов совета, украинские телеканалы должны уже сейчас стремиться выполнять 90%-ную квоту на использование украинского языка, которая может вступить в силу только в 2024 году.

Чиновники потребовали от каналов объяснить причины своей редакционной политики, а также оценить риски невыполнения закона.

«Владимир Александрович, ну вы же мне лично на пресс конференции пообещали разобраться с квотами. Ну, как теперь мне верить?» — написал журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский отметил, что Нацсовету следует разработать пропагандистские лозунги, агитирующие за дерусификацию эфира:

«Даешь квоту в 120%! Пятиквотку в три квоты! Ударим квотами по бездорожью и разгильдяйству! Догоним и перегоним Северную Корею!» — иронизирует он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский, отвечая на вопрос, поставленный Назаровым, заявил, что на Украине вопрос языка «надуманный и искусственный», а также предложил инициировать диалог на тему языковых квот на телевидении.

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