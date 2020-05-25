Москва, , 21:36 — REGNUM В феврале 2020 года итальянский архитектор Паоло Мотта в своем выступлении на конференции «Возрождение Азии: глобальная история и перспектива» сделал акцент на отличительной черте городов, которая является неотъемлемым признаком идентификации их жителей.

Фотокопия Проекта противоаварийных работ по усилению фасадной части здания по адресу г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок дом 3, заверенного печатью Департамента культурного наследия города Москвы. Фрагмент 1

«Дух места» — неповторимые, уникальные материальные и нематериальные черты городов и поселений, как его определяли в древние времена, постепенно теряет свою первоначальную актуальность в быстро растущем процессе урбанизации и реновации во всем мире, а растущее число огромных мегаполисов в последние десятилетия строятся по стандартизированным международным моделям и образцам.

Обновление зданий вместо сноса существующих городских исторических кварталов, безусловно, требует больших прямых затрат, но общее преимущество очевидно с точки зрения социальной сплоченности. Реконструкция и повторное использование жилья необходимы для сохранения диверсификации социальных классов в городских центрах и традиционных районах».

Дух и нажива — понятия-антагонисты. Это доказывает градостроительная политика столицы России — города Москвы. В народе говорят: «Об обществе судят потому, как оно относится к своим старикам». Это высказывание справедливо и по отношению к городам — об их жителях судят по тому, как они относятся к памятникам архитектуры.

В Москве разные жители к наследию предков относятся по-разному. Есть те, кто жестоко и цинично разрушает шедевры прошлого, а есть те, кто, порой рискуя кошельком и жизнью, отстаивает право непризнанных официальными органами памятников московской архитектуры на существование.

Самые сильные страсти кипят в центре города, где цена за квадратный метр недвижимости чрезмерно высока. От этой цены и отталкивается вся градостроительная политика Москвы, направленная на извлечение сверхприбыли (точнее, на присвоение общественной земельной ренты) с каждого клочка земли. В достижении этих целей ни застройщики, ни чиновники не останавливаются ни перед законом, ни перед людьми.

Так, уже несколько лет в своих попытках спасти дом номер 3 по 2-му Неопалимовскому переулку противостоят произволу чиновников и московской девелоперской компании жители соседних домов, активисты и муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина. По их мнению, под видом сохранения происходит снос дома — непризнанного памятника архитектуры — и строительство нового жилого многоэтажного здания по «модному» проекту, квартиры в котором уже выставлены на продажу. При этом в проектной документации не указывается номер дома, но указываются сроки сдачи объекта в эксплуатацию. И сопоставив наличие «реставрационных работ» и фактов, изложенных ниже, с этими сроками, нетрудно понять, что новые жилища для сверх обеспеченных москвичей появятся именно доме номер 3.

Дом завешен строительной сеткой, за которой скрыты его архитектурные особенности и внешняя красота. Если за сеткой после так называемой реставрации останется пустота, то город потеряет не только сложившийся облик района, он потеряет часть своей души — неотъемлемой истории его жителей. Дом 3 по 2-му Неопалимовскому переулку на самом деле состоит из двух домов под прежними номерами 1 и 3. Дом номер 1 — доходный дом Александра Григорьевича и Лидии Николаевны Хрущовых — проектировал архитектор Н.С. Щербаков, дом номер 3 — дом Александра МихайловичаЧерникова — был спроектирован знаменитым гражданским инженером Александром Николаевичем Дуровым при последующем участии мастера московского модерна Павла Павловича Висневского. До начала работ по усилению фасадной части дом сохранил не только внешние украшения, но и уникальные интерьеры, красноречиво рассказывающие о жизни москвичей в начале XX века: оригинальный дубовый паркет, сложные лепные карнизы и потолочные розетки, кованые лестничные решётки, метлахскую напольную плитку, старинные двери и вентиляционные решетки. Помимо того, что дом славен своими авторами, архитектурой и интерьерами, его неотъемлемой ценностью является история его владельцев и жильцов, от которой радио «Культура» в 2018 году сделало отдельную передачу.

Все собранные защитниками дома Черниковых-Хрущовых факты, а также многочисленные письма от Союза архитекторов России, Академии архитектуры и строительных наук, Центрального Дома Авиации и Космонавтики, Центрального Дома Авиации и Космонавтики и лично от Артура Челингарова и ходатайства о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не оказали никакого воздействия на чиновников из Департамента культурного наследия города Москвы. Не повлияла на их решение и оценка ценности дома, сделанная аттестованным Министерством культуры РФ экспертом, которая превышает установленные для включения здания в реестр объектов культурного наследия показатели на 124 балла. Не реагирует Мосгорнаследие и на активность прессы по данному вопросу, в том числе и проявленную телеканалом Москва 24, в интервью которому руководитель Мосгорнаследия господин Емельянов обещал провести противоаварийные работы, направленные на сохранение объекта.

Однако с января 2020 года речь о сохранении дома-памятника уже не идет, так как Мосгорнаследие, вопреки законам и здравому смыслу отказало просьбе внести дом Черниковых-Хрущовых в реестр охраняемых памятников. Сейчас за строительной забором и сеткой ведутся активные работы по демонтажу фасада здания (видно и слышно, как осыпается штукатурка под ударами инструментов, кирпичная пыль стелется по всему 2-му Непалимовскому переулку тонким красным ковром) без проекта, соответствующего разрешения на строительствои экспертиз. Застройщик предъявляет требовательным активистам документ из того же Департамента культурного наследия, разрешающий снос здания (по факту — это указания по производству работ и размещению техники, рабочих и условиям их труда) и исправленное от руки разрешение на строительство, выданное Mocгoрcтpoйнадзopом в 2018 году на один год.

Фотокопия Проекта противоаварийных работ по усилению фасадной части здания по адресу г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок дом 3, заверенного печатью Департамента культурного наследия города Москвы. Фрагмент 1

Фотокопия Проекта противоаварийных работ по усилению фасадной части здания по адресу г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок дом 3, заверенного печатью Департамента культурного наследия города Москвы. Фрагмент 2

Фотокопия Проекта противоаварийных работ по усилению фасадной части здания по адресу г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок дом 3, заверенного печатью Департамента культурного наследия города Москвы. Фрагмент 3

Разрешение на строительство, стр. 1 из 2

Разрешение на строительство, стр. 2 из 2

Интересен тот факт, что дом номер 3 по 2-му Неопалимовскому переулку не является бесхозным. В нем в 2004 году зарегистрировано ТСЖ «Неопалимовский», которое активно выступает… за снос своего дома. Выяснения причин такого странного желания и связи участников ТСЖ с застройщиками со стороны местных жителей и депутатов закончилось заявлениями в прокуратуру и следственный комитет. При этом Прокуратура ЦАО поручила дальнейшее разбирательство в этом непростом и тянущем на уголовное дело участковому полицейскому, а Следственный комитет и вовсе занимается перебрасыванием направленного ему в середине февраля этого года обращения в другие департаменты.

Местные жители, защитники исторического и культурного наследия Москвы продолжают отстаивать права граждан России на историю и культуру, несмотря на начавшееся давление на них со стороны застройщика, пустившего в ход и иски о защите чести и достоинства, и требования о возмещении затрат, которые застройщик якобы понёс в результате попыток местных жителей остановить произвол и не пустить во двор технику — все документы подписаны генеральным директором фирмы-застройщика Кузьминым А.В.

И что интересно, Андрей Васильевич Кузьмин не только является генеральным директором ООО «Инвест Строй», но и однофамильцем Кузьмина Василия Николаевича, который был владельцем помещений в «сохраняемом» доме. И совпадение имени одного с отчеством другого невольно наводят на мысль об из возможных близкородственных отношениях. Но это всего лишь документально не подтвержденная гипотеза.

Фотокопия выписки из Единого государственного реестра

Сейчас у активистов и защитников московской истории и архитектуры в работе исковые заявления муниципального депутата Александры Парушиной в Замоскворецкий районный суд и в Мосгорсуд о признании действий Департамента культурного наследия города Москвы незаконными, которые по разным причинам пока отказываются принимать к рассмотрению.

Пока идет тяжба и разбирательство, застройщик, предвкушая многие миллионы долларов прибыли от продажи новеньких квартир в самом сердце столицы великого государства, не останавливает демонтажные работы. Активисты и местные жители опасаются, что к тому моменту, как ответы от компетентных органов будут получены, от уникального, атмосферного, живого дома, определяющего «дух» Москвы, не останется камня на камне. Вместо него в укромном московском переулке, среди старинных особняков, городских усадеб и доходных домов прошлого века вырастет очередное типовое элитное здание, меняющее не только исторический облик города, но и его социальную структуру.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой идее властей по стройкам увидели соблазн для афер чиновников