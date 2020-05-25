25 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Хотя до ухода с политической арены японского премьер-министра Синдзо Абэ остается еще более года, в Стране восходящего солнца уже приступили к анализу его политики в течение продолжительного срока пребывания на вершине власти. К разочарованию для Абэ практически вся его политическая программа, мягко говоря, не принесла успеха.

Анатолий Кошкин, , 21:09 — REGNUM Хотя до ухода с политической арены японского премьер-министра Синдзо Абэ остается еще более года, в Стране восходящего солнца уже приступили к анализу его политики в течение продолжительного срока пребывания на вершине власти. К разочарованию для Абэ практически вся его политическая программа, мягко говоря, не принесла успеха. Он, судя по всему, не сможет добиться изменения «мирной» конституции страны, внеся в нее легализацию воссозданных в нарушение Основного закона страны вооруженных сил, разрешить проблему «возвращения похищенных спецслужбами КНДР японцев», да и с проведением токийской Олимпиады не все просто.

Давай дружить Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако главное фиаско Абэ пришлось претерпеть на российском направлении, где он, прямо скажем, излишне самоуверенно обещал народу добиться возвращения «северных территорий», то есть убедить российского президента Владимира Путина отдать Японии законно принадлежащие России южнокурильские острова. Он даже демонстративно с привлечением телекамер клялся на могиле отца, бывшего генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии и министра иностранных дел Японии Синтаро Абэ во что бы то ни стало вернуть эти острова в состав своего государства.

Основным методом достижения задуманного стали подчеркнуто дружеские отношения с президентом Путиным, когда даже во время официальных переговоров два лидера именовали друг друга по именам — Владимир и Синдзо, и разрекламированное обещание России в обмен за Курилы большой экономической помощи.

Довольно откровенно об этих замыслах пишет в издании Nikkei Asian Review доцент кафедры политологии японского филиала Университета Темпл (США) Джеймс Браун. В предыдущих своих публикациях этот работающий в Японии специалист уже не раз анализировал японо-российские отношения. Так, в сентябре прошлого года он писал в близкой к МИД Японии англоязычной газете The Japan Times: «Уже сам факт, что никакие уступки и жесты доброй воли со стороны Абэ не повлекли за собой прогресса, говорит о том, что Япония ничего не может сделать, чтобы вернуть хотя бы два острова. Россия попросту не откажется от территорий, которые, как она чувствует, по праву отвоеваны во Вторую мировую войну…»

И вот новая публикация, которая звучит уже «похоронным маршем» политике заигрывания с Россией и ее президентом. «Новый подход» премьер-министра Синдзо Абэ к отношениям с Россией завершился неприятным провалом, — однако у этого провала имеется одна компенсирующая черта, — он убедительно показал, что никакое заигрывание с Москвой не приведет к возвращению удерживаемых Россией южно-курильских островов, на которые претендует Япония и называет их северными территориями», — констатирует политолог. Колоколом же, известившим о провале дипломатии в отношении России, по мнению Брауна, можно считать ужесточение под давлением правых сил «позиции Токио в отношении территориального спора с Россией», что выразилось во внесении в «Синюю книгу по дипломатии Японии» указания о «японском суверенитете над южно-курильскими островами».

Группа советских офицеров и партработников на Курильских островах. Август 1945 года

Столь прямолинейное утверждение о «японском суверенитете» над всеми именуемыми в Японии «северными территориями» четырьмя островами Курильского архипелага расценивается политологом как «признание поражения попыток Абэ заключить сделку и восстановить контроль над двумя южно-курильскими островами». Браун поясняет: «Эта политика никогда официально не провозглашалась, однако о намерениях Абэ можно было судить по его соглашению, заключенному с российским президентом Владимиром Путиным в ноябре 2018 года о проведении переговоров для заключения мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, предполагалось передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, однако в нем ничего не говорится о более крупных островах — Итурупе и Кунашире». При этом автор напоминает, что, добиваясь согласия Путина с предлагаемой сделкой, Абэ посулил целый набор «подсластителей», включая состоящий из восьми пунктов план экономического сотрудничества, а также обещание того, что американские военные не будут допущены на переданные территории. Тут надо поправить автора статьи, ибо Абэ-сан не мог последнего обещать, в чем честно признался. Как известно, Вашингтон и Пентагон по «договору безопасности» обладают правом размещать свои войска на любой японской территории, где сочтут нужным.

В качестве подтверждения того, что Путин не хочет или не может отдать Курилы, автор напоминает, что российский президент поддерживает принятие поправки к Конституции у себя в стране, которая явным образом запрещает территориальные уступки. Да еще согласился перенести дату официального окончания Второй мировой войны со второго на третье сентября. Это также, по мнению Брауна, было воспринято в Японии как недружественный жест, поскольку в течение долгого времени Советский Союз отмечал 3 сентября как День победы над Японией.

И политолог приходит к логическому заключению, что в действительности Россия не собирается отказываться даже от нескольких сантиметров своей территории. И задает резонный вопрос, на который сам и отвечает: «Зачем ей, вообще, это делать? Отсутствие мирного договора ничего не меняет, поскольку Япония не является военной угрозой для России, и, кроме того, она уже сотрудничает с Москвой в области экономики. Россияне будут возмущены в случае передачи территорий, поскольку они убеждены в том, что справедливо получили их в результате усилий и жертв со стороны своих предков в ходе Второй мировой войны».

Советские офицеры и японские полицейские на улице города Сикука (в настоящее время город Поронайск в Сахалинской области) на Южном Сахалине. Август 1945 года

Позитив Браун видит только в том, что преемник Абэ сможет учесть ошибки предшественника и не повторять эксперимент по поводу «возвращения двух островов». «Лучший для Японии курс состоит в том, чтобы сохранить верность принципу суверенитета Японии над всеми четырьмя островами и не сбиваться с этого пути, ориентируясь на мираж компромиссного соглашения», — заключает доцент кафедры политологии. Однако, похоже, такой вывод и без того уже сделан японским политическим истеблишментом. На днях министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги объявил: «Мы не меняем свою позицию на протяжении нескольких последних десятилетий. Россия должна решить с нами вопрос касательно Курильского архипелага. Только после этого мирный договор будет подписан официально. Мы не готовы идти на компромиссы, если из-за них будут страдать суверенитет и территориальная целостность страны. В остальном Япония полностью открыта для переговоров».

Ну, что же, и на этом спасибо. Теперь хотя бы, будем надеяться, политики и дипломаты двух стран перестанут вводить в заблуждение как российский, так и японский народы тайными переговорами о некоем «взаимоприемлемом решении» вопроса о русских Курилах.