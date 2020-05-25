Талукан, Афганистан, , 21:07 — REGNUM Десять человек погибли, четверо ранены 24 мая в ходе вооружённого столкновения в афганской провинции Тахар, сообщает 25 мая Синьхуа.

По словам представителя местной полиции, перестрелка произошла между двумя группировками в Тахаре. Остановить взаимное убийство боевиков смогли только вмешавшиеся правоохранители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане на время мусульманского праздника Ураза-байрам талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили перемирие — пообещали не нападать на афганских военных.

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