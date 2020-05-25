Киев, , 21:45 — REGNUM Возможное введение на Украине накопительной пенсионной системы станет крупнейшей махинацией, масштабы которой превысят открытие рынка земли, заявил журналист Вячеслав Чечило 25 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Нас ждёт афера, которая затмит любые махинации с землёй. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму — эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надёжно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа — ИА REGNUM)?» — написал он.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский скептически отнёсся к инициативе премьер-министра страны Дениса Шмыгаля ввести новую пенсионную систему:

«Для человека, который не смог укомплектовать правительство министрами, ни сразу, ни спустя три месяца, Шмыгаль очень лихо замахнулся на пенсионную реформу», — написал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Info Sapiens выяснила, что 23,6% опрошенных жителей Украины не считают необходимым выплачивать украинскую пенсию жителям ДНР и ЛНР.

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