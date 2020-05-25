Киев, 25 мая 2020, 21:45 — REGNUM Возможное введение на Украине накопительной пенсионной системы станет крупнейшей махинацией, масштабы которой превысят открытие рынка земли, заявил журналист Вячеслав Чечило 25 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский скептически отнёсся к инициативе премьер-министра страны Дениса Шмыгаля ввести новую пенсионную систему:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Info Sapiens выяснила, что 23,6% опрошенных жителей Украины не считают необходимым выплачивать украинскую пенсию жителям ДНР и ЛНР.
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