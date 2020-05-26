Тегеран, , 07:12 — REGNUM 24 мая президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани в отдельных посланиях лидерам исламских стран поздравил их с наступлением Ураза-байрама. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Рухани поздравил лидеров исламских стран, правительства и мусульманские народы с праздником «возвышенности в послушании Божьим приказам».

Он также выразил надежду, что эксперты и ученые смогут преодолеть трудности и проблемы, вызванные коронавирусной инфекцией (COVID-19), чтобы установить мир, безопасность, благополучие и спокойствие в исламских странах, а также для всех людей в мире.

Президент Ирана также пожелал мусульманам всего мира больших достижений и успехов.

Ураза-байрам является одним из самых важных праздников в Исламе, совпадая с первым днем мусульманского месяца Шавваль. Он знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, во время которого мусульмане постятся от восхода до заката.