Киев, , 21:44 — REGNUM У здания офиса президента Украины около 200 человек устроили акцию протеста, сообщил 25 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.

Радикалы пришли поддержать подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Акция против заключения Кузьменко и Антоненко (подозреваемые в убийстве Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко — ИА REGNUM) завершилась зажжёнными файерами под стенами офиса президента», — сказано в сообщении.

Ситуацию прокомментировал журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров:

«Под офисом президента снова собрались маргиналы… они уже почувствовали слабину президента, они уже готовы задрать ноги на стол», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева собралась примерно тысяча представителей ряда радикальных организаций Украины, недовольных политикой президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса. По их мнению, президент Украины постепенно «капитулирует» перед Россией.

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