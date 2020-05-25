Киев, 25 мая 2020, 21:44 — REGNUM У здания офиса президента Украины около 200 человек устроили акцию протеста, сообщил 25 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.
Радикалы пришли поддержать подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
«Акция против заключения Кузьменко и Антоненко (подозреваемые в убийстве Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко — ИА REGNUM) завершилась зажжёнными файерами под стенами офиса президента», — сказано в сообщении.
Ситуацию прокомментировал журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева собралась примерно тысяча представителей ряда радикальных организаций Украины, недовольных политикой президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса. По их мнению, президент Украины постепенно «капитулирует» перед Россией.
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