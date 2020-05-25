Москва, , 20:29 — REGNUM Трёхдневное перемирие, объявленное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на время празднования Ураза-байрам, — это инициатива, которая может помочь мирному процессу в Афганистане, сообщили 25 мая в пресс-службе МИД РФ.

Москва поприветствовала этот шаг, сделанный радикальной афганской группировкой. Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что перемирие поможет запустить прямые переговоры между властями страны и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вместе с тем отмечаем, что в создавшейся обстановке полномасштабное и длительное прекращение огня в Афганистане возможно только после запуска инклюзивного межафганского диалога и завершения обмена пленными», — говорится в сообщении.

Читайте также: Помпео оценил инициативу Кабула освободить 2 тыс. талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по случаю мусульманского праздника разговения Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) объявили трёхдневное перемирие в войне с афганскими властями. Они отметили при этом, что, если на них нападут в эти три дня, то они будут отвечать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане вступило в силу перемирие на Ид-аль-Фитр