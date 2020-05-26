Тегеран, , 07:21 — REGNUM 23 мая посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди на встрече с министром транспорта Ирака Насером Хусейном аль-Шибли выразил готовность иранских компаний к обмену знаниями и опытом с Ираком в области дорожных транспортных перевозок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масджеди поздравил Хусейна Аль-Шибли с назначением на пост министра транспорта Ирака и выразил надежду на развитие сотрудничества в транспортной сфере, а также в иных областях, представляющих интересы двух стран.

Говоря о достижениях и успехах Ирана в области транспорта, иранский дипломат заявил, что Исламская Республика готова поделиться опытом с дружественной соседней страной Ираком.

Тем временем Хусейн Аль-Шибли высоко оценил предложение иранского посла. Он пообещал приложить все усилия для развития отношений с Ираном в сфере транспорта и реализации совместных проектов.