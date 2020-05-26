Тегеран, , 06:58 — REGNUM В заявлении министерства обороны Ирана говорится, что «быстрый рост иранской сдерживающей мощи имеет существенное значение для достижения высоких целей ислама». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 мая.

Заявление было сделано по случаю годовщины освобождения территории Хоррамшахра (юго-запад Ирана) от оккупации режимом бывшего иракского лидера Саддама Хусейна. В заявлении также отмечается, что разгром захватчиков и преодоление санкций требует бдительности, пробуждения и понимания заговоров огромного фронта врагов против Исламской революции.

«Оборонная промышленность страны сосредоточена на преодолении санкций и повышении своей сдерживающей мощи, как это было в течение последних сорока лет», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, поскольку началась новая глава в борьбе за освобождение Палестины после победы Исламской революции 1979 года и подъема фронта сопротивления, министерство обороны Ирана готово защищать этот фронт всеми силами.