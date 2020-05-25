Пекин, , 20:15 — REGNUM В отчетном докладе о работе Постоянного комитета (ПК) ВСНП с которым на проходящей в эти дни в столице КНР ежегодной парламентской сессии выступил его председатель Ли Чжаньшу, важное место было уделено вопросу защиты конституционного строя КНР в специальных автономных районах Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), сообщает 25 мая Синьхуа.

Подчеркнув приверженность властей КНР правовой основе и методам управления обеими автономиями, глава ВСНП обратил особое внимание на совершенствование механизмов, способных обеспечить порядок и эффективное управление, особенно в сложных условиях, которые сложились в прошлом году в связи с массовыми беспорядками в Гонконге. Те события выявили недостатки, которые быстро и решительно устранялись с целью нормализации обстановки в мегаполисе и обеспечения государственной и общественной безопасности, подчеркнул спикер ВСНП.