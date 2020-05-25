Пекин, , 20:09 — REGNUM В рамках повестки проходящей в Пекине третьей сессии ВСНП 13-го созыва, председатель парламентского Постоянного комитета (ПК) Ли Чжаньшу выступил с докладом о приоритетах законотворческой деятельности ВСНП в текущем году, сообщает 25 мая Синьхуа.

Важнейшее внимание парламентский лидер уделил совершенствованию законодательства в сфере общественного здравоохранения. По его словам, данное направление является для ВСНП одним из наиболее важных, что продиктовано опытом и уроками, которые Китай получил в ходе эпидемии коронавирусной инфекции.

Также ПК ВСНП намерен проанализировать результаты контроля над выполнением принятых законов в ряде других сфер, в частности по охране диких животных.