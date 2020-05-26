Лондон, , 13:10 — REGNUM Главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс оправдывается после того, как его раскритиковали сограждане за поездку длиной в 400 км во время карантина. Каммингс заявил 25 мая, что он отправился к себе домой, чтобы позаботиться о ребенке, передает CNN.

«Я думал, и я думаю сегодня, что правила, в том числе касающиеся маленьких детей и экстремальных обстоятельств, позволили мне осуществить свое суждение о ситуации, в которой я оказался», — сказал Каммингс. Его поездка была связана с тем, что у его жены развивались симптомы заражения коронавирусом.

По его словам, он знает, что кто-то потребовал бы от него остаться дома, и знает, с какими трудностями и жертвами пришлось столкнуться всей стране, но с подобным мнением не согласен.

Каммингс также заявил журналистам, что считает свои действия «разумными в этих обстоятельствах», подробно описав ряд событий, предшествовавших его решению покинуть Лондон.

«Я беспокоился, что если бы мы с женой были серьезно больны, возможно, госпитализированы, то в Лондоне не было бы никого, кого мы могли бы разумно попросить присмотреть за нашим ребенком, подвергая себя опасности заразиться коронавирусом», — сказал советник премьер-министра.

Он подчеркнул, что не жалеет о том, что сделал.