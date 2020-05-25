Владимир, , 19:58 — REGNUM Во Владимирской области открыт приём документов от кандидатов на вакантную должность директора департамента здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации 25 мая.

Предлагать своих кандидатов могут общественники, депутаты и органы местного самоуправления и медицинское сообщество. Претенденты должны иметь высшее образование по одному из следующих направлений подготовки: «Общественное здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика», «Лечебное дело» «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия». Также их стаж государственной гражданской службы или работы по специальности должен быть не менее четырёх лет.

Документы принимают до 1 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний глава департамента Алексей Мозалев уволился по собственному желанию и 25 мая отработал последний день.

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