Кишинёв, , 19:40 — REGNUM В Молдавии еще у одного депутата парламента диагностировали коронавирус COVID-19. Как передает ИА REGNUM, коронавирусной инфекцией заразился депутат от пропрезидентской Партии социалистов Владимир Миздренко, а сообщил об этом другой депутат-социалист Богдан Цырдя.

Это уже второй выявленный случай заболевания коронавирусом у депутатов парламента Молдавии. Ранее COVID-19 диагностировали у депутата ото Демпартии Евгения Никифорчука.

Таким образом, после заболевания двух депутатов от правящей коалиции в парламенте Молдавии не осталось функционального большинства, способного принимать любые решения. Дело в том, что после выхода из Демпартии нескольких депутатов у коалиции социалистов и демократов оставалось минимальное большинство.

Спикер Зинаида Гречаная между тем распорядилась ввести с 22 мая в парламенте Молдавии карантин, а всех депутатов обязали сдать анализ на коронавирус. Заседания возобновятся после того, как все депутат подтвердят, что не инфицированы.

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