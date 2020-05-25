Владимир, , 19:39 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв 25 мая покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Алексей Станиславович возглавлял областное здравоохранение с декабря 2018 года. На период его работы пришлось особенное напряжение, связанное с запуском в регионе национального проекта «Здравоохранение» — масштабной перестройки всей системы оказания медицинской помощи. Не всё задуманное при решении этой задачи удалось. Пришлось, например, на ходу перестраиваться из-за коронавируса», — прокомментировал первый замгубернатора Сергей Шевченко.

В апреле из администрации региона после скандала с «просроченными» аппаратам и искусственной вентиляции лёгких уволились три заместителя Мозалева: Елена Старостина, Анатолий Уколов и Андрей Кожинов, сообщил портал «ПроВладимир». На смену им в мае пришли Александр Жестков и Евгений Тяпкин.

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