Владимир, 25 мая 2020, 19:39 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв 25 мая покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
В апреле из администрации региона после скандала с «просроченными» аппаратам и искусственной вентиляции лёгких уволились три заместителя Мозалева: Елена Старостина, Анатолий Уколов и Андрей Кожинов, сообщил портал «ПроВладимир». На смену им в мае пришли Александр Жестков и Евгений Тяпкин.
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