Вильнюс, , 19:19 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что после осенних парламентских выборов в этом году у ныне правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы есть все шансы формировать правоцентристскую коалицию. Об этом Науседа заявил новостям телеканала TV3 сегодня, 25 мая.

«Есть немаленькая вероятность, что, если в ближайшие несколько месяцев не произойдёт чего-то неприятного для этой партии, у них есть возможность формировать правоцентристскую коалицию», — сказал Науседа.

Свои сегодняшние отношения с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом при этом он назвал «конструктивными».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.