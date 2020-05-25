Москва, , 19:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко. Об этом 25 мая заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутат отметил, что заявления украинских неонацистов о начале пророссийского курса на Украине не соответствуют действительности. Новая власть продолжает политику предыдущей.

«Зеленский продолжает курс Порошенко. А курс Порошенко — антироссийский. Что сделал и сказал во благо Украины Зеленский? Ничего. Он занял ту же риторику по церкви, по языку», — заявил бывший депутат Верховной рады.

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