Баку, , 18:49 — REGNUM Широкомасштабные военные учения завершились в Азербайджане, сообщили 25 мая в пресс-службе минобороны страны.

Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки армии Азербайджана на 2020 год. В ходе учений проходили проверку профессиональные навыки военных, а также возможности боевой техники.

Все запланированные задачи в ходе манёвров были выполнены. Военные показали готовность к ведению боевых действий.

В азербайджанских учениях участвовали порядка десяти тысяч военнослужащих, задействовано 120 танков и бронетехники, две сотни ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и миномётов.

Также в учениях принимала участие авиация, применялись беспилотники различного назначения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке Азербайджана к крупным военным учениям в середине месяца заявили власти страны. Манёвры начались 18 мая.

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